Stellantis | i conti spingono il titolo | gli analisti alzano stime e target price

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 23 febbraio 2023)nua a correre in Borsa all’indomani della presentazione del bilancio 2022. Ildel gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Peugeot di cui Exor è il principale azionista è tra i migliori della giornata a Piazza Affari, in crescita del 4,4% a 16,9 euro per azione. Ipresentati ieri hanno spinto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.