Stellantis | dividendi miliardari | briciole agli operai

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Mentre Carlos Tavares annunciava profitti record e lautiazionisti, in Italialascia leai suoi 46 mila dipendenti ex Fca rimasti. Il gruppo chiude il 2022 L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChuchoCastroP : RT @mirkonicolino: (Calcio&Finanza) #Exor, holding di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann, dovrebbe incassare presto 600 milioni di div… - LLamcaj : RT @anny922059731: #Exor dovrebbe incassare circa 600 milioni di dividendi da #Stellantis . Due le ipotesi: 1) #Chine’ potrebbe richiedere… - aferrarigmail : RT @anny922059731: #Exor dovrebbe incassare circa 600 milioni di dividendi da #Stellantis . Due le ipotesi: 1) #Chine’ potrebbe richiedere… -

in aumento Gli eccellenti risultati registrati dahanno portato ad una proposta diordinari per circa 4,2 miliardi di euro, corrispondente a 1,32 euro per azione. Tale ...Il titolo diguadagna il 4,2%, dopo che il gruppo automobilistico ha reso noto di aver ... Il titolo di Intel guadagna l'1%, dopo che la societa' ha annunciato che tagliera' i suoi...

Stellantis, i conti del 2022. Dividendo 2023 di 1,34 euro SoldiOnline.it

Stellantis, record di utile nel 2022, 4,2 miliardi di dividendi e buyback da 1,5 miliardi. Ai dipendenti bonus da 2 miliardi Milano Finanza

A Exor oltre 600 milioni di dividendi da Stellantis Calcio e Finanza

Ftse Mib: i dividendi pagati oggi. Focus su Stellantis Trend-online.com

Stellantis, conti da record. Ricavi+18%, utile netto +16,8%. Annunciati dividendi per 4,2 miliardi RaiNews

di Giulio Piovaccari e Nick Carey MILANO (Reuters) - Gli utili di Stellantis hanno superato le attese grazie ai prezzi elevati delle auto e a benefici della fusione superiori alle attese ma la casa au ...Il bilancio di Stellantis Di recente Stellantis ha reso noti i dati di bilancio relativi al 2022, dati che evidenziano un forte aumento delle vendite e un conseguente incremento di ricavi, utili e ...