Stefano Rosso, chi è il compagno di Francesca Chillemi: "L'ho sempre voluto" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stefano Rosso è il compagno dell'attrice Francesca Chillemi. È nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il primo giugno 1979 sotto il segno dei gemelli. Stefano è il figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, azienda per la quale lavora attualmente. Dopo aver finito gli studi liceali, si è trasferito a Bassano del Grappa, per poi scegliere di proseguire i suoi studi e la sua formazione all'estero. Così Stefano è andato a vivere a New York per frequentare l'istituto di fashion Institute of Technology, e si è laureato in commercio internazionale e marketing. Dopo diverse esperienze in America, è tornato in Italia e ha cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia.

