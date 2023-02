Stefano Bonaccini, chi è il candidato alle Primarie del Pd: età, carriera, programma, moglie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Stefano Bonaccini è un po’ l’uomo della provvidenza del Partito Democratico. Nel 2020 infatti tutte le speranze del centrosinistra erano sulle sue robuste spalle, con il voto in Emilia-Romagna che era percepito come una sorta di spartiacque dopo l’exploit della Lega alle europee e la caduta del primo governo Conte. Il governatore Stefano Bonaccini Il presidente alla fine è riuscito a fermare l’avanzata di Matteo Salvini sconfiggendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni, venendo riconfermato alla guida dell’Emilia-Romagna e salvando così il Conte bis sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Tre anni più tardi, ecco che Stefano Bonaccini è di nuovo in campo questa volta per risollevare un Partito Democratico uscito a pezzi dalle ultime ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023)è un po’ l’uomo della provvidenza del Partito Democratico. Nel 2020 infatti tutte le speranze del centrosinistra erano sulle sue robuste sp, con il voto in Emilia-Romagna che era percepito come una sorta di spartiacque dopo l’exploit della Legaeuropee e la caduta del primo governo Conte. Il governatoreIl presidente alla fine è riuscito a fermare l’avanzata di Matteo Salvini sconfiggendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni, venendo riconfermato alla guida dell’Emilia-Romagna e salvando così il Conte bis sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Tre anni più tardi, ecco cheè di nuovo in campo questa volta per risollevare un Partito Democratico uscito a pezzi dultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'Di ministri così fuori posto ed inadeguati come Valditara ne ho visti pochi in passato.' @ultimora_pol - sbonaccini : Tra poco sarò a Genova. Mi hanno inviato questa foto. E se qualcuno volesse votare Stefano Bonaccini? ??????? - PagellaPolitica : Negli ultimi tre mesi Stefano Bonaccini ha speso quasi 170 euro al giorno negli ultimi tre mesi per promuovere le s… - Giando_Riceputi : RT @PagellaPolitica: Negli ultimi tre mesi Stefano Bonaccini ha speso quasi 170 euro al giorno negli ultimi tre mesi per promuovere le sue… - CorriereCitta : Stefano Bonaccini, chi è il candidato alle Primarie del Pd: età, carriera, programma, moglie -