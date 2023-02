Statua di Maradona | il Comune di Casalnuovo si offre di comprarla

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Napoli non la vuole?è disposta ad acquistare ladie a posizionarla in città“. Lo afferma il sindaco didi Napoli, Massimo Pelliccia, sottolineando di essere “esterrefatto” per la restituzione dellabronzea all’artista Domenico Sepe da parte deldi Napoli. “Ho letto la vicenda – spiega – e la cosa mi ha lasciato esterrefatto. Ho subito chiamato Sepe, che conosco personalmente, e gli ho proposto l’acquisto dellada parte del nostro. Naturalmente attendiamo gli esiti della vicenda con ildi Napoli per definire un accordo vero e proprio”. Pelliccia afferma cheha avuto un “legame particolare con ...