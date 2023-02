Stai zitto | vai Dzeko insulta Onana | Inter sempre più a pezzi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ok la vittoria per 1-0 contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions League, ma in casail nervosismo tra compagni ancora non si è placato. Dopo la lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nella penultima sfida di campionato al Marassi contro la Samp (0-0), le telecamere hanno immortalato questo mercoledì un infuriatonei confronti di Edin. Il battibecco è andato di scena intorno al 40', dopo un fallo fischiato ad un calciatore del Porto per unvento deciso nei confronti di Bastoni. Ha rischiato grosso il difensore che si è lasciato strappare la sfera in una posizione molto pericolosa, anche se il suo avversario si è aiutato con il fallo. Uno spavento per la formazione di Inzaghi, con Acerbi che aveva salvato sulla linea nella prosecuzione dell'azione. ...