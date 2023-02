Stadio delle Roma a Pietralata, residenti infuriati protestano: ”Metterete in ginocchio il quartiere” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma. Viabilità, spazi verdi e gli espropri dei terreni. Sono le criticità che la Roma ha promesso di risolvere prima di dare il via libera alla costruzione dello Stadio della Roma. Criticità che sono già presenti, nero su bianco, nel progetto preliminare del nuovo Stadio. Stadio Roma a Pietralata, al via il progetto: ‘Si inizia nel 2024’ Stadio Roma Pietralata: la protesta dei residenti Ma per ora, non ci sono soluzioni concrete, e i residenti di Pietralata, l’area dove i giallorossi vogliono realizzare la loro nuova dimora sportiva – e non solo – sono già pronti e sul piede di guerra. I comitati di quartiere sono già schierati, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023). Viabilità, spazi verdi e gli espropri dei terreni. Sono le criticità che laha promesso di risolvere prima di dare il via libera alla costruzione dellodella. Criticità che sono già presenti, nero su bianco, nel progetto preliminare del nuovo, al via il progetto: ‘Si inizia nel 2024’: la protesta deiMa per ora, non ci sono soluzioni concrete, e idi, l’area dove i giallorossi vogliono realizzare la loro nuova dimora sportiva – e non solo – sono già pronti e sul piede di guerra. I comitati disono già schierati, a ...

