Sport in tv oggi (giovedì 23 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) oggi, giovedì 23 febbraio 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle e salto con gli sci, e di Coppa del Mondo di sci alpino, il tennis con i tornei ATP di Marsiglia, Rio de Janeiro e Doha e WTA di Dubai e Merida, il basket con Eurolega e Qualificazioni ai Mondiali 2023, e molti altri ancora. Per i Mondiali 2023 di salto con gli sci andrà in scena a Planica (Slovenia) la gara femminile NH HS100: al via Jessica Malsiner e Lara Malsiner. Per i Mondiali 2023 di sci di fondo andranno in scena a Planica (Slovenia) le sprint tc: qualificazioni dalle ore 12.00, finali dalle ore 14.30. Sono quattro le azzurre iscritte, ovvero Nicole Monsorno, Cristina Pittin, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, così come sono quattro anche gli azzurri ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)232023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di sci di fondo, sci freestyle e salto con gli sci, e di Coppa del Mondo di sci alpino, il tennis con i tornei ATP di Marsiglia, Rio de Janeiro e Doha e WTA di Dubai e Merida, il basket con Eurolega e Qualificazioni ai Mondiali 2023, e molti altri ancora. Per i Mondiali 2023 di salto con gli sci andrà in scena a Planica (Slovenia) la gara femminile NH HS100: al via Jessica Malsiner e Lara Malsiner. Per i Mondiali 2023 di sci di fondo andranno in scena a Planica (Slovenia) le sprint tc: qualificazioni dalle ore 12.00, finali dalle ore 14.30. Sono quattro le azzurre iscritte, ovvero Nicole Monsorno, Cristina Pittin, Nadine Laurent ed Iris De Martin Pinter, così come sono quattro anche gli azzurri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi sul #FattoQuotidiano un mio pezzo sul ministro dello sport @andreaabodi che si dice paladino di lealtà e corre… - ZZiliani : L’equilibrata, equidistante, neutrale #Gazzetta dello Sport oggi, #20febbraio Buon lunedì - OA_Sport : Sport in tv oggi (giovedì 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - - serieB123 : Conference League: dove vedere in tv Fiorentina-Braga, Cluj-Lazio e le altre partite di oggi - serieB123 : Europa League: dove vedere in tv Nantes-Juventus, Roma-Salisburgo e gli altri ottavi -