Spid in sospeso, ad aprile rischia la chiusura cosa succede e che fine farà l'identità digitale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ad aprile 2023 scadono le convenzioni per la gestione dello Spid. Le aziende chiedono più risorse allo Stato. Ma il governo intende puntare su una nuova app unica nazionale. Auletta (Assocertificatori): «Abbiamo scritto al sottosegretario Butti, ci attendiamo una risposta nel merito»

