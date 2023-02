Spid | il sottosegretario Butti convoca i fornitori Convenzioni al rinnovo | ma si guarda al wallet europeo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Spid, il sottosegretario Butti convoca i fornitori - cheaterbag : RT wireditalia 'Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione… - rossella266 : RT @wireditalia: Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione Butti: suddividere i co… - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione Butti: suddividere i co… - wireditalia : Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione Butti: suddivide… -

...incontrato le aziende che hanno ribadito le richieste avanzate nei giorni scorsi in una lettera alall'Innovazione Alessio Butti. Vogliono 50 milioni per continuare ad operare.......già espresso alall'innovazione Alessio Butti. In particolare, ci si è soffermati sui costi, con le spese per i servizi d'assistenza da garantire ai 33 milioni di utentie 12mila ...

Spid, il sottosegretario Butti convoca i fornitori. Convenzioni al rinnovo, ma si guarda al wallet ... Il Sole 24 ORE

SPID, ipotesi addio dopo aprile 2023: serve accordo fra gestori dei servizi e il Governo Orizzonte Scuola

Spid, le 4 condizioni per prorogare i contratti fino a fine giugno WIRED Italia

La tecnologia non c’entra: è per i soldi la guerra sullo Spid Il Fatto Quotidiano

Il ministro Zangrillo smonta la tesi del sottosegretario Butti: "Lo Spid non va spento" Il Foglio

Addio allo Spid È l’ipotesi che sta circolando in queste ore, alla luce delle ormai scadute convenzioni tra il Governo e le società che forniscono il servizio di identità digitale. Il termine… Leggi ...Spid a rischio chiusura da aprile 2023 ... ha incontrato le aziende che hanno ribadito le richieste avanzate nei giorni scorsi in una lettera al sottosegretario all'Innovazione Butti ...