Spid, conto alla rovescia per la scadenza del contratto col governo. Che fine farà l'identità digitale? (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Abbiamo un'idea definita: non vogliamo eliminare l'identità digitale, ma averne solamente una, nazionale e gestita dallo Stato». Parola di Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica. L'esponente di Fratelli d'Italia, lo scorso dicembre, spiegava così la direzione che il governo stava prendendo: abbandonare il Sistema pubblico di identità digitale, più conosciuto con l'acronimo Spid e che, ad oggi, è erogato da 11 gestori diversi, e unificare il tutto in un unico strumento che tenga conto anche delle opportunità fornite dalla carta d'identità elettronica, nel più ampio contesto dell'identità digitale europea. Perché questo cambio? Tra le motivazioni, anche ...

