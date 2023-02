Spezia | ufficiale la nomina del nuovo allenatore

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Lohato ufficialmente l’che prenderà il posto di Luca Gotti in panchina. Tutti i dettagli Lo, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito ha annunciato che Leonardo Semplici sarà il. L’ex Spal sostituisce Luca Gotti in panchina. COMUNICATO – Locomunica di aver affidato l’incarico diresponsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.