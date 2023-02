Spezia | ufficiale il nuovo allenatore | la scelta del club ligure

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sarà Leonardo Semplici ildelloattualmente quartultimo in Serie A. La proprietà americana di Robert Platek ha deciso, dunque, di affidarsi ad un tecnico con esperienze in massima serie sulle panchine di Spal e Cagliari per sostituire l’esonerato Luca Gotti. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del: “Calcio comunica di aver affidato l’incarico diresponsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza”. Dopo quasi due anni di inattività, Semplici è chiamato a riscattare la deludente parentesi di Cagliari e riportare lo ...

Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento ...