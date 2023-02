Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE: ecco Semplici. I dettagli del contratto: Lo Spezia ha un nuovo allenatore: dopo Luca Gotti, ripa… - cmdotcom : #Spezia, UFFICIALE: ecco Semplici. I dettagli del contratto - sportface2016 : #Spezia, ufficiale: Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore - Djfreezylee01 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore dello #Spezia. Contratto fino a giugno 2023 con rinnovo in caso d… - CorSport : ?? Ufficiale, lo #Spezia annuncia #Semplici #SerieA #CorrieredelloSport -

... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... con cui è possibile vedere le gare in Curva Sud a soli 50 euro, ricevendo la sciarpadel ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... Quartoil signor Andrea Zanotti di Rimini. Fischio d'inizio, della gara tra Potenza e Taranto,...

UFFICIALE: Spezia, scelto il nuovo tecnico. Leonardo Semplici ha firmato fino al 2025 TUTTO mercato WEB

Ufficiale – Spezia, Semplici nuovo allenatore ItaSportPress

UFFICIALE – Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia: i dettagli sul contratto SOS Fanta

UFFICIALE - Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia La Lazio Siamo Noi

Spezia, UFFICIALE: scelto il nuovo allenatore CalcioMercato.it

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. Non ci sono più dubbi sul futuro della panchina del club bianconero che ha sciolto gli indugi, ufficializzando il sostituto di Luca Gotti ...Dopo l’esonero di Luca Gotti e l’interregno di Lorieri, lo Spezia si affida a un nuovo allenatore: il comunicato dei liguri Lo Spezia riparte da un nuovo allenatore. La squadra ligure, quartultima in ...