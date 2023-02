Spezia | Semplici è il nuovo allenatore

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Loriparte da mister Leonardo, scelto il sostituto dell’esonerato Luca Gotti. Arrivato oggi l’annuncio ufficiale del club ligure sul proprio sito: “Calcio comunica di aver affidato l’incarico diresponsabile della Prima Squadra a Leonardo, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza”. La prima gara in programma dellodi Leonardoè il match contro l’Udinese in programma domenica e valida per la quinta giornata di ritorno di Serie A. L’toscano nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato grande flessibilità nei moduli. Stando alle prime indiscrezioni, il ...

Come giocherà lodiLa prima decisione riguarda il modulo . Di baseha quasi sempre con il il 3 - 5 - 2 , schema che era usato anche da Gotti. Questa sembra la scelta più ...Sarà Leonardoil nuovo allenatore dello, club attualmente quartultimo in Serie A . La proprietà americana di Robert Platek ha deciso, dunque, di affidarsi ad un tecnico con esperienze in massima ...

E' ufficiale: Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. A comunicarlo è lo stesso club ligure sul suo sito web. "Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore ...