Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OAccomando91 : Ufficiale: Leonardo #Semplici è il nuovo allenatore dello #Spezia. Contratto fino a giugno con rinnovo biennale in… - forzaroma : #Spezia, ufficiale: #Semplici il nuovo allenatore. Firma fino a giugno con opzione - Luxgraph : Spezia, ufficiale Semplici: i dettagli del contratto - TgrRaiLiguria : Dopo giorni di indiscrezioni, ora è ufficiale. Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dell'@acspezia. Guiderà i bi… - UnioneSarda : #Sardegna - Ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia -

LA- E' arrivata l'ufficialità, attraverso un comunicato: loha annunciato "di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici , che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento ...Loha nominato ufficialmente l'allenatore che prenderà il posto di Luca Gotti in panchina. Tutti i dettagli Lo, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito ha annunciato che Leonardo Semplici sarà il nuovo allenatore. L'ex Spal sostituisce Luca Gotti in panchina. COMUNICATO - Lo...

Spezia, ora è ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore La Gazzetta dello Sport

UFFICIALE: Spezia, scelto il nuovo tecnico. Leonardo Semplici ha firmato fino al 2025 TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia: i dettagli del contratto CalcioNapoli24

Spezia, ufficiale Semplici: i dettagli del contratto Tuttosport

Spezia, è ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore Corriere dello Sport

Il tecnico che nella stagione 2020-2021, arrivato in sostituzione di Eusebio Di Francesco, traghettò il Cagliari verso una storica salvezza, riparte dalla serie A, stavolta allo Spezia. L'annuncio ...Dopo l'esonero di Gotti, lo Spezia ha scelto di affidare la panchina a Semplici. L'allenatore ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con prolungamento automatico fino al 2025 in caso ...