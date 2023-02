Sparatorie in Florida: 3 vittime, tra cui una bambina e un reporter. Arrestato un giovane (Di giovedì 23 febbraio 2023) E' di tre morti il bilancio di alcune Sparatorie avvenute ieri seranella periferia di Orlando, in Florida: le vittime sono una bambina di 9 anni, una donna di 20 e un giornalista di una tv di Orlando ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 febbraio 2023) E' di tre morti il bilancio di alcuneavvenute ieri seranella periferia di Orlando, in: lesono unadi 9 anni, una donna di 20 e un giornalista di una tv di Orlando ...

