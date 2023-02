Sparatorie in Florida: 3 morti. Fra le vittime un giornalista e una bimba di 9 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella periferia di Orlando il killer di 19 anni Keith Melvin Moses ha prima ucciso una ventenne, poi ha freddato un reporter di una tv che stava lavorando a un servizio e la piccola all'interno di un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella periferia di Orlando il killer di 19Keith Melvin Moses ha prima ucciso una ventenne, poi ha freddato un reporter di una tv che stava lavorando a un servizio e la piccola all'interno di un ...

