Sparatoria in Florida, uccisi un giornalista e una bambina di 9 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Florida – Un uomo armato ha aperto il fuoco ieri sera su una troupe televisiva che stava raccontando l’omicidio di una ventenne avvenuto nella mattinata precedente in un sobborgo di Orlando. Il sospetto ha ucciso un giornalista televisivo e una bambina di 9 anni in una casa vicina. Anche il fotografo del giornalista e la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)– Un uomo armato ha aperto il fuoco ieri sera su una troupe televisiva che stava raccontando l’omicidio di una ventenne avvenuto nella mattinata precedente in un sobborgo di Orlando. Il sospetto ha ucciso untelevisivo e unadi 9in una casa vicina. Anche il fotografo dele la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : Il giornalista e la bambina di 9 anni uccisi in una sparatoria ad Orange County in Florida - Piergiulio58 : Usa, tre morti in sparatoria Florida: anche bambina e reporter. Il cronista stava realizzando un servizio su un pri… - pirata_21 : Usa, Giornalista va in Florida a fare un servizio su una sparatoria e muore in una sparatoria. Se fosse una canzone… - flaviotiravento : RT @ImolaOggi: Usa, sparatoria in Florida: tre morti, tra cui una bambina di 9 anni Arrestato un 19enne. - MassimGiannini : RT @LaStampa: Sparatoria in Florida, ucciso un giornalista che stava facendo un servizio sulle armi -