Spagna, Sergio Ramos dice addio alla Nazionale: “De La Fuente non conterà su di me” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il difensore del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, dopo una carriera costellata da grandi successi come la vittoria del Mondiale nel 2010, ha deciso di dire addio alla Nazionale spagnola: “E’ arrivata l’ora di dire addio alla Nazionale, alla nostra amata ed emozionante Roja. Questa mattina ho ricevuto la chiamata del selezionatore De La Fuente che mi ha comunicato che non conta e non conterà su di me, indipendentemente dalle mie prestazioni. Con grande rammarico non è quello che pensavo, speravo di continuare e poi terminare con un sapore più dolce in bocca, all’altezza dei grandi successi ottenuti con la Roja”. “Con umiltà penso di poter dire che la mia avventura meritava la chiusura per una mia ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il difensore del Paris Saint-Germain,, dopo una carriera costellata da grandi successi come la vittoria del Mondiale nel 2010, ha deciso di direspagnola: “E’ arrivata l’ora di direnostra amata ed emozionante Roja. Questa mattina ho ricevuto la chiamata del selezionatore De Lache mi ha comunicato che non conta e nonsu di me, indipendentemente dalle mie prestazioni. Con grande rammarico non è quello che pensavo, speravo di continuare e poi terminare con un sapore più dolce in bocca, all’altezza dei grandi successi ottenuti con la Roja”. “Con umiltà penso di poter dire che la mia avventura meritava la chiusura per una mia ...

