Spagna, scandalo scommesse? La procura indaga su Melilla-Levante 0-8 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La procura spagnola indaga su Melilla-Levante 0-8 dopo l’arresto di alcuni giocatori per un caso di calcioscommesse Altre vicende torbide in Spagna legate al mondo del calcio: la procura infatti indaga sull’8-0 del Levante contro il Melilla in Copa del Rey. Come riportato dal quotidiano Cope, LaLiga è pronto ad aprire un fascicolo per denunciare una possibile combine e il Tribunale di Melilla ha già aperto un’inchiesta. Inoltre l’arresto di un calciatore dell’Huracan – quinta divisione – ha rivelato l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a realizzare profitti nel mondo delle scommesse sportive. Tra le partite coinvolte ci sarebbe per l’appunto anche la vittoria ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laspagnolasu0-8 dopo l’arresto di alcuni giocatori per un caso di calcioAltre vicende torbide inlegate al mondo del calcio: lainfattisull’8-0 delcontro ilin Copa del Rey. Come riportato dal quotidiano Cope, LaLiga è pronto ad aprire un fascicolo per denunciare una possibile combine e il Tribunale diha già aperto un’inchiesta. Inoltre l’arresto di un calciatore dell’Huracan – quinta divisione – ha rivelato l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata a realizzare profitti nel mondo dellesportive. Tra le partite coinvolte ci sarebbe per l’appunto anche la vittoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Grazie a @gloriapoch72 che me lo segnala: dopo il #Siviglia anche l’#Espanyol ha preso posizione in Spagna contro i… - ZZiliani : Ieri il #Siviglia ha chiesto alla #Liga di rivelare tutti i dettagli dello scandalo-corruzione targato #Barça. In S… - ZZiliani : In Spagna lo scandalo del “futbol espanol” (protagonista il #Barcellona) finisce in primo piano sul #ElMundo, secon… - CalcioNews24 : Spagna, scandalo scommesse? La procura indaga su Melilla-Levante 0-8 - sportli26181512 : Clamoroso in Spagna: 'Sospetti combine in #CoppadelRe, avviate le indagini': Un nuovo #scandalo, secondo l'emittent… -