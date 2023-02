Spagna, non solo il caso Barcellona: indagine per partita truccata in Coppa del Re (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c'è solo il caso Barcellona ad agitare la Spagna, torna l'ombra delle partite truccate. Con una nota sul proprio sito, la... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c'èilad agitare la, torna l'ombra delle partite truccate. Con una nota sul proprio sito, la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Anche la squadra di soccorso della #Slovacchia oltre che della Spagna decide di abbandonare la ricerca e di rientra… - ZZiliani : Anche se la prescrizione per illeciti sportivi scatta dopo 3 anni e il #Barcellona, in Spagna, non può essere punit… - jacopocoghe : In Spagna, il partito Vox ha depositato al Congresso una proposta per abrogare l'attuale legge sull'#aborto e per i… - sportli26181512 : Spagna, non solo il caso Barcellona: indagine per partita truccata in Coppa del Re: Non c'è solo il caso Barcellona… - cmdotcom : Spagna, non solo il caso Barcellona: aperta indagine per partita truccata in Coppa del Re -