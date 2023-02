Spaccia in casa. Arrestato 33enne (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Polizia di Stato ha Arrestato in flagranza di reato un 33enne tarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, durante l’espletamento i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato un continuo movimento di giovani, noti tossicodipendenti, che si aggiravano intorno ad uno stabile del centro città e, dopo una breve sosta, si allontanavano frettolosamente. Sospettando che potesse trattarsi di una probabile zona di spaccio, i poliziotti hanno effettuato diversi servizi di appostamento all’esito dei quali hanno raccolto indizi utili a ritenere che l’uomo, dopo aver preso contatti con gli acquirenti, si incontrasse nell’atrio del proprio stabile oppure nelle vie limitrofe all’abitazione con la scusa di portare a passeggio il proprio ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Polizia di Stato hain flagranza di reato untarantino, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, durante l’espletamento i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato un continuo movimento di giovani, noti tossicodipendenti, che si aggiravano intorno ad uno stabile del centro città e, dopo una breve sosta, si allontanavano frettolosamente. Sospettando che potesse trattarsi di una probabile zona di spaccio, i poliziotti hanno effettuato diversi servizi di appostamento all’esito dei quali hanno raccolto indizi utili a ritenere che l’uomo, dopo aver preso contatti con gli acquirenti, si incontrasse nell’atrio del proprio stabile oppure nelle vie limitrofe all’abitazione con la scusa di portare a passeggio il proprio ...

