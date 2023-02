Sostenibilità ed Efficienza energetica: due contributi per Cerreto Sannita (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Cerreto Sannita, nell’ambito dell’ Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. è risultato beneficiario di due contributi. Il primo progetto consentirà l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport, sito in via XII Angeli, per un importo complessivo di 246.107,35 euro. Il secondo intervento consentirà l’efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Andrea Mazzarella, sito in piazza Mazzacane, per un importo complessivo di 226.063,79 euro. Grazie al lavoro di squadra tra Amministrazione e Uffici, è stato comunicato questo importante risultato che consentirà la realizzazione di interventi indispensabili, su due edifici di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di, nell’ambito dell’ Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per lae l’del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza. è risultato beneficiario di due. Il primo progetto consentirà l’efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport, sito in via XII Angeli, per un importo complessivo di 246.107,35 euro. Il secondo intervento consentirà l’efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Andrea Mazzarella, sito in piazza Mazzacane, per un importo complessivo di 226.063,79 euro. Grazie al lavoro di squadra tra Amministrazione e Uffici, è stato comunicato questo importante risultato che consentirà la realizzazione di interventi indispensabili, su due edifici di ...

