Sostenere la ricerca delle donne che studiano la salute dei capelli, è l'obiettivo del Martha Schwarzkopf Award for Women in Science. Tutte le info su chi come e fino a quando si può candidare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Premiare l’impegno e la ricerca delle donne che si occupano della salute dei capelli. Per questo è stato bandito il Martha Schwarzkopf Award di Henkel, arrivato quest’anno alla seconda edizione, iniziativa per ridurre il gender gap nella ricerca scientifica. Il premio è stato istituito nel 2022 in onore di Martha Schwarzkopf una delle prime imprenditrici in Germania e fondatrice dell’Istituto Schwarzkopf per la ricerca sulla salute. Nella prima edizione l’ha vinto una ricercatrice italiana, Marta Bertolini, esperta del sistema immunitario del follicolo pilifero e di patologie come l’alopecia areata. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 febbraio 2023) Premiare l’impegno e lache si occupano delladei. Per questo è stato bandito ildi Henkel, arrivato quest’anno alla seconda edizione, iniziativa per ridurre il gender gap nellascientifica. Il premio è stato istituito nel 2022 in onore diunaprime imprenditrici in Germania e fondatrice dell’Istitutoper lasulla. Nella prima edizione l’ha vinto unatrice italiana, Marta Bertolini, esperta del sistema immunitario del follicolo pilifero e di patologiel’alopecia areata. ...

