Sostenendo l’Ucraina Biden ha fatto coraggio all’Europa e reso possibile la resistenza di Kyjiv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In politica ci sono le parole, le analisi, persino le tifoserie. Poi, sullo sfondo, quasi sempre inascoltati pur nel loro gridare, ci sono i fatti. E i fatti sono che martedì a Varsavia c’era una piazza piena di giovani e di bandiere polacche, ucraine, americane ed europee ad ascoltare un leader americano che parlava. L’ultima volta che un americano ha riempito una piazza europea era l’estate del 2008, e a parlare, a Berlino, c’era Barack Obama, all’epoca ancora semplice candidato ma già formidabile oratore. Poi, per anni, più niente. Anzi, meno di niente, visto che nel 2016 è arrivato Donald Trump e i rapporti tra Stati Uniti ed Europa si sono fatti diffidenti, se non addirittura platealmente ostili. Poi ancora, all’inizio del 2021, è arrivato Joe, e le cose sono cambiate ancora. «America is back» fu una delle sue prime stentoree affermazioni da Presidente: ...