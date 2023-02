“Sono stufo”. Uomini e Donne, Armando Incarnato perde le staffe: Gianni Sperti nel mirino (Di giovedì 23 febbraio 2023) Momento difficilissimo per Armando Incarnato a Uomini e Donne. Ha dovuto fare i conti con una situazione davvero quasi ingestibile, infatti gli Sono stati riservati attacchi durissimi che stavolta lo hanno scalfito nel profondo del suo cuore. A tal punto da compiere un gesto inaspettato, subito dopo la messa in onda di una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Ad essere stato molto furioso con lui soprattutto l’opinionista Gianni Sperti, che ha avuto un confronto acceso davanti a tutti. Ma oltre che discutere delle dinamiche di Armando Incarnato, a Uomini e Donne ci si è soffermati nelle ultime ore su Gemma Galgani che ha conosciuto un nuovo cavaliere, Silvio. In esterna lui ha chiesto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Momento difficilissimo per. Ha dovuto fare i conti con una situazione davvero quasi ingestibile, infatti glistati riservati attacchi durissimi che stavolta lo hanno scalfito nel profondo del suo cuore. A tal punto da compiere un gesto inaspettato, subito dopo la messa in onda di una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Ad essere stato molto furioso con lui soprattutto l’opinionista, che ha avuto un confronto acceso davanti a tutti. Ma oltre che discutere delle dinamiche di, aci si è soffermati nelle ultime ore su Gemma Galgani che ha conosciuto un nuovo cavaliere, Silvio. In esterna lui ha chiesto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1960_sergio : @AuroraLittleSun @Marzia29236465 Sono anche stufo di dire che mi dispiace. Loro andavano fieri del loro comportamen… - ___John_Smith__ : RT @MCMXLVIII8: Io sono stufo di avere ministri che vanno in giro per il mondo promettendo Mari e Monti quando in Italia abbiamo ancora ter… - adrianobusolin : RT @T4839155Tommaso: @MinutemanItaly #UnitedStates : Gli Italiani sono Stufi di Pagare il Vostro Consumismo #Coloniale , il Resto del Mondo… - vaniacavi : RT @T4839155Tommaso: @MinutemanItaly #UnitedStates : Gli Italiani sono Stufi di Pagare il Vostro Consumismo #Coloniale , il Resto del Mondo… - ohhrikiii : @OhhMyreal sono stufo -