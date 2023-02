Somiglianza Che Fa Discutere i Tifosi: Ecco Cosa Sta Accadendo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gvardiol come un eroe, il Manchester City furioso: il Lipsia agguanta la qualificazione Gvardiol è diventato l’eroe del Lipsia, punendo il Manchester City con un colpo di testa al 70? che ha permesso ai tedeschi di agguantare un importante pari nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una rete che ha scatenato le proteste dei Citizens, convinti che il difensore abbia saltato più in alto di tutti, ma si sia appoggiato con le mani sulle spalle di Ruben Dias, impedendogli così di svettare. Nonostante le lamentele, l’arbitro olandese Gozubuyuk ha confermato il gol dei tedeschi. Gvardiol come Bremer, ma per Pinheiro c’era fallo: la rabbia dei Tifosi della Juventus L’episodio è stato simile a quello di Juventus-Nantes, quando in pieno recupero Bremer ha chiesto un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Centonze sul suo colpo di testa. Il direttore ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gvardiol come un eroe, il Manchester City furioso: il Lipsia agguanta la qualificazione Gvardiol è diventato l’eroe del Lipsia, punendo il Manchester City con un colpo di testa al 70? che ha permesso ai tedeschi di agguantare un importante pari nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una rete che ha scatenato le proteste dei Citizens, convinti che il difensore abbia saltato più in alto di tutti, ma si sia appoggiato con le mani sulle spalle di Ruben Dias, impedendogli così di svettare. Nonostante le lamentele, l’arbitro olandese Gozubuyuk ha confermato il gol dei tedeschi. Gvardiol come Bremer, ma per Pinheiro c’era fallo: la rabbia deidella Juventus L’episodio è stato simile a quello di Juventus-Nantes, quando in pieno recupero Bremer ha chiesto un calcio di rigore per un evidente fallo di mano di Centonze sul suo colpo di testa. Il direttore ...

