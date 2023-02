Something is Killing the Children | una serie Netflix tratta dal fumetto | per gli autori di Dark

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopoe 1889, gliBaran bo Odar e Jantje Friese si occuperanno di una nuovaper. Il progetto in questione è l’adattamento seriale diIsTheco-creato da James Tynion e Werther Dell’Edera che nel mondo ha venduto oltre due milioni di copie e che ha vinto numerosi Eisner Awards, i premi più importanti nel mondo dei fumetti. La, realizzata in collaborazione con Boom! Studios, è ambientata in una piccola cittadina, Archer’s Peak, in cui i mostri mangiano i bambini. Una giovane donna misteriosa, arrivata da poco in città, ha però dei poteri speciali che permettono di combattere contro le creature. Solo lei, infatti, crede ai bambini che sono sopravvissuti e hanno parlato di ...

Questa la sinossi ufficiale diIsThe Children , graphic novel firmata da James Tynion IV (Batman) e dall'artista Werther Dell'Edera che ora diverrà serie tv Netflix firmata da ...Baran bo Odar e Jantje Friese, autori della tanto chiacchierata Dark , sono al lavoro su uno show tratto daisThe Children , pluripremiata serie a fumetti di James Tynion IV e ...

