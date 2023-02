Sollievo Roma: due big a disposizione per il Salisburgo (Di giovedì 23 febbraio 2023) I giallorossi sono obbligati questa sera a ribaltare la sconfitta dell’andata in Austria se vogliono proseguire il loro cammino europeo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tutto in una notte. Il percorso europeo della Roma si deciderà questa sera in uno stadio Olimpico tutto esaurito, come ormai abitudine. Per questo la partita contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) I giallorossi sono obbligati questa sera a ribaltare la sconfitta dell’andata in Austria se vogliono proseguire il loro cammino europeo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tutto in una notte. Il percorso europeo dellasi deciderà questa sera in uno stadio Olimpico tutto esaurito, come ormai abitudine. Per questo la partita contro il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WSTDL91 : @EatingWithNjall NOI A ROMA UGUALEE madonna che sollievo - sportli26181512 : Roma: Abraham operato, ecco le sue condizioni. E lui rassicura: 'Presto sarò ok': Sospiro di sollievo per la Roma.… - asromaliveit1 : ?? #Mourinho può tirare un sospiro di sollievo in vista della partita di ritorno contro il Salisburgo. #Abraham può… - infoitsport : LE CONDIZIONI DI OSIMHEN E DYBALA: SOLLIEVO PER NAPOLI E ROMA - infoitsport : Sollievo per la Roma: nessuna lesione per Dybala, ci prova per l’Europa League -