Soldi e monili per un pc | anziana truffata a Sant’Agnello | 2 arresti

Leggi su 2anews

(Di giovedì 23 febbraio 2023) I due arrestati sono ritenuti responsabili della truffa ai danni di una donna che, a, aveva consegnato loro mille euro in contanti e oggetti in oro per l’acquisto di un computer pensando di fare un favore al nipote. Pensando di fare un favore al nipote, consegnò quasi mille euro in contanti e oggetti in