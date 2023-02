Smetteresti di fumare in cambio di una settimana di ferie in più? Ecco dove succede

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In Italia si fumano in media 11,5 sigarette al giorno. Sono i dati forniti dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, per cui, secondo i calcoli, una pausa sigaretta impiega dagli 8 ai 10 minuti. Il tempo complessivo dedicato a, in una giornata, ammonta quindi a un’ora e mezza circa, talvolta naturalmente anche di. Per questo, Health Italia, una realtà privata nel settore della sanità integrativa, ha deciso di offrire una ricompensa ai suoi dipendenti che non fumano (che sono 90 su 135): a loro regala unadiin. Vi raccomandiamo... Perché gli italiani hanno ricominciato aIn occasione della Giornata mondiale senza tabacco, l'ISS avverte: dal 2019, in Italia, è ...