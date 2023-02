Smart working lavoratori fragili, proroga al 30 giugno: le novità del Milleproroghe (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la proroga al 31 marzo arrivata con la Legge di Bilancio 2023, arriva un nuovo prolungamento dello Smart working per i lavoratori fragili, fino al 30 giugno 2023. Per i lavoratori genitori di figli under 14 arriva la proroga solo nel settore privato. A stabilirlo un emendamento al Decreto Milleproroghe, approdato alla Camera dopo l’approvazione al Senato per completare l’iter di conversione in legge.Dopo il via libera del Senato, la Camera ha accordato la fiducia al governo sul provvedimento con 198 voti favorevoli, in attesa dell’approvazione definitiva del testo, che dovrà avvenire tassativamente entro il 27 febbraio. “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo laal 31 marzo arrivata con la Legge di Bilancio 2023, arriva un nuovo prolungamento delloper i, fino al 302023. Per igenitori di figli under 14 arriva lasolo nel settore privato. A stabilirlo un emendamento al Decreto, approdato alla Camera dopo l’approvazione al Senato per completare l’iter di conversione in legge.Dopo il via libera del Senato, la Camera ha accordato la fiducia al governo sul provvedimento con 198 voti favorevoli, in attesa dell’approvazione definitiva del testo, che dovrà avvenire tassativamente entro il 27 febbraio. “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse ...

