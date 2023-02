Smart working 2023: istruzioni per fragili e genitori figli under 14 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La fiducia al Decreto Milleproroghe 2023 è arrivata anche dalla Camera mercoledì 22 febbraio. Con 198 voti favorevoli l’Aula ha confermato la fiducia al governo sul provvedimento.Oggi giovedì 23 febbraio verranno votati ordini del giorno al testo ed è prevista l’approvazione definitiva. Ricordiamo che la conversione del provvedimento, pena la decadenza, dovrà avvenire entro il 27 febbraio. Il testo votato prevede una serie di emendamenti, tra cui quelli in materia di estensione dello Smart working per lavoratori fragili e genitori con figli under 14.Analizziamo la novità in dettaglio. Indice Smart working lavoratori fragili 2023: istruzioni Smart ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) La fiducia al Decreto Milleprorogheè arrivata anche dalla Camera mercoledì 22 febbraio. Con 198 voti favorevoli l’Aula ha confermato la fiducia al governo sul provvedimento.Oggi giovedì 23 febbraio verranno votati ordini del giorno al testo ed è prevista l’approvazione definitiva. Ricordiamo che la conversione del provvedimento, pena la decadenza, dovrà avvenire entro il 27 febbraio. Il testo votato prevede una serie di emendamenti, tra cui quelli in materia di estensione delloper lavoratoricon14.Analizziamo la novità in dettaglio. Indicelavoratori...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Milleproroghe, via libera alla Camera: c’è la fiducia. Ecco cosa cambia per superbonus, mutui giovani, balneari, sm… - TgrRaiLombardia : Una delle tre torri di piazza Gae Aulenti a Milano sarà subaffittata da @UniCredit_IT mezzo miliardo di risparmi, g… - Milla71 : @PieroTestori @GiovanniPaglia Hanno lo smart working per 120 giorni l'anno... - ICTPARTNER_it : ????? Quali sono i vantaggi dello #smartworking per un lavoratore? ?? Benessere ?? #Produttività ?? #Risparmio ?? ICT Pa… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Milleproroghe, via libera alla Camera: c’è la fiducia. Ecco cosa cambia per superbonus, mutui giovani, balneari, smart workin… -