Skicross | Mondiali 2023 | rimandate a domani le qualificazioni in quel di Bakuriani

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Erano in programma stamattina alle 10.30 ore italiane, ma non si disputeranno questo giovedì. Rinviate aledellomaschile e femminile per idi. Il maltempo, come visto anche per gli aerials ieri e per lo snowboard nei giorni precedenti, non sta lasciando scampo in Georgia e dunque bisogna adattare il programma giorno per giorno. I turni preliminari si svolgeranno dunque, venerdì 24 febbraio, mentre non è stato ancora assegnato un orario. Successivamente appuntamento con le fasi finali. In casa Italia ci sono speranze dopo l’ottima stagione di Coppa del Mondo disputata: si spera in Simone Deromedis e Jole Galli. Foto: Lapresse