Sito Reddito di cittadinanza non funziona? Come risolvere (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Sito del Reddito di cittadinanza non funziona? E’ quanto ci hanno segnalato nelle ultime ore alcuni nostri lettori, che non riescono ad accedere al Sito dedicato ai beneficiari del sussidio. Sito Reddito di cittadinanza non funziona? Non è la prima volta che si verifica il disservizio. Nello specifico, quando si tenta di accedere al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildeldinon? E’ quanto ci hanno segnalato nelle ultime ore alcuni nostri lettori, che non riescono ad accedere aldedicato ai beneficiari del sussidio.dinon? Non è la prima volta che si verifica il disservizio. Nello specifico, quando si tenta di accedere al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il reddito di cittadinanza non è in linea con il diritto Ue in materia di libera circolazione dei lavoratori, dirit… - Pippacheazzfai : RT @Pippacheazzfai: @RegioneER Esenzione da reddito. Diverse regioni italiane consentono la comunicazione on line su sito StS Dell'esenzio… - Pippacheazzfai : @RegioneER Esenzione da reddito. Diverse regioni italiane consentono la comunicazione on line su sito StS Dell'ese… - wam_the : Il sito dell’Rdc non funziona di nuovo: che succede - GiuseppeTalami : RT @SignorErnesto: Tradotto: il 2-3% circaa degli italiani ascrivibili ad una fascia di reddito medio alta ha risparmiato 964e in bolletta… -