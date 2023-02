Sisma in Turchia e Siria, l’Università di Bergamo in sostegno a 85 studenti e alle popolazioni colpite (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bergamo. Lunedì 6 febbraio la Turchia e la Siria sono state colpite da un forte terremoto che ha causato oltre 41.000 perdite umane. l’Università degli studi di Bergamo ha scelto di supportare gli 84 studenti turchi e lo studente Siriano – con famiglie, conoscenti e connazionali colpiti dal terremoto – che attualmente frequentano l’Ateneo orobico, attraverso parole e azioni di solidarietà. In una lettera indirizzata agli 85 studenti, il Rettore professor Sergio Cavalieri esprime, a nome di tutta la comunità accademica, piena vicinanza alle popolazioni colpite e offre la possibilità di richiedere supporto psicologico tramite il servizio di counselling, oltre che di usufruire del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 febbraio 2023). Lunedì 6 febbraio lae lasono stateda un forte terremoto che ha causato oltre 41.000 perdite umane.degli studi diha scelto di supportare gli 84turchi e lo studenteno – con famiglie, conoscenti e connazionali colpiti dal terremoto – che attualmente frequentano l’Ateneo orobico, attraverso parole e azioni di solidarietà. In una lettera indirizzata agli 85, il Rettore professor Sergio Cavalieri esprime, a nome di tutta la comunità accademica, piena vicinanzae offre la possibilità di richiedere supporto psicologico tramite il servizio di counselling, oltre che di usufruire del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #NaveSanMarco di #MarinaMilitare rientrata oggi a Taranto, dopo aver trasportato ospedale da campo di… - MSF_ITALIA : ?? Nuovo #terremoto in TURCHIA e SIRIA! Quest'ultimo sisma è estremamente preoccupante. In molti hanno già perso i p… - MarianoGiustino : Il video di #AnadoluAjansi mostra lo scenario apocalittico degli edifici crollati ad #Antakya,#Hatay dopo il sisma.… - CoopLiguria : A seguito dell’emergenza in Siria e Turchia, Coop ha stanziato 100.000€ a sostegno delle persone e dei territori co… - calocannella : Sisma Turchia-Siria, Europa: 'stanziati 5,5 milioni di euro' -