Siria | Aisha | «Così abbiamo ridato ai neonati un luogo sicuro in cui nascere»

La vita comincia a rinascere in Siria, dove lo scorso 6 febbraio si è verificato il ... dei servizi perché le donne devono partorire in un luogo sicuro", ha detto Aisha, responsabile del team ...Sono 6 e sono venuti al mondo in un reparto che in 12 ore è stato riallestito in un luogo sicuro. I team di Msf, a causa del pericolo di crolli, avevano evacuato il vecchio reparto e avevano spostato ...