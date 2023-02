Sinistra sempre più ridicola: ogni giorno chiede le dimissioni di qualcuno. Oggi tocca a Valditara (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dunque, ricapitolando poiché ormai s’è perso il conto: Delmastro, Donzelli, La Russa… Roccella? Di Roccella qualcuno le aveva chieste le dimissioni? Vabbè, andiamo avanti, tanto Oggi la Sinistra ha avanzato la sua nuova richiesta quotidiana: Oggi a dover lasciare, secondo loro, è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, reo di aver preso come «un atto di propaganda» e un tantino «ridicole» le circolari con cui un paio di presidi fiorentini – dopo la rissa tra collettivi e ragazzi di Azione studentesca davanti al liceo Michelangiolo – hanno avvertito gli studenti sull’incombente pericolo fascista, chiamandoli di fatto a una nuova resistenza. Oggi a Sinistra tutti a chiedere le dimissioni di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dunque, ricapitolando poiché ormai s’è perso il conto: Delmastro, Donzelli, La Russa… Roccella? Di Roccellale aveva chieste le? Vabbè, andiamo avanti, tantolaha avanzato la sua nuova richiesta quotidiana:a dover lasciare, secondo loro, è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, reo di aver preso come «un atto di propaganda» e un tantino «ridicole» le circolari con cui un paio di presidi fiorentini – dopo la rissa tra collettivi e ragazzi di Azione studentesca davanti al liceo Michelangiolo – hanno avvertito gli studenti sull’incombente pericolo fascista, chiamandoli di fatto a una nuova resistenza.tutti are ledi ...

