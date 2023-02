“Sigrid Gröber è stata uccisa”: arrestato il compagno della donna trovata morta a Merano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le lesioni sul corpo di Sigrid Gröber, la 39enne trovata morta domenica notte nello scantinato dell’istituto alberghiero di Merano, a sono “del tutto incompatibili” con una “caduta accidentale”. Piuttosto “sono dovute a pugni e calci”. La svolta nell’inchiesta sul decesso della donna è arrivata al termine dell’autopsia: i risultati forniti dal medico legale hanno convinto la procura di Bolzano a richiedere e ottenere l’arresto di Alexander Gruber, il custode della scuola alberghiera Kaiserhof, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già stato formalmente indagato negli scorsi giorni. Gröber sabato scorso era arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni ed era morta poco dopo. L’autopsia, effettuata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le lesioni sul corpo di, la 39ennedomenica notte nello scantinato dell’istituto alberghiero di, a sono “del tutto incompatibili” con una “caduta accidentale”. Piuttosto “sono dovute a pugni e calci”. La svolta nell’inchiesta sul decessoè arrivata al termine dell’autopsia: i risultati forniti dal medico legale hanno convinto la procura di Bolzano a richiedere e ottenere l’arresto di Alexander Gruber, il custodescuola alberghiera Kaiserhof, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo era già stato formalmente indagato negli scorsi giorni.sabato scorso era arrivata al pronto soccorso con gravissime lesioni ed erapoco dopo. L’autopsia, effettuata ...

