Siccità, l'Isola dei Conigli è raggiungibile a piedi: livello d'acqua del lago di Garda mai così basso da 30 anni – Video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il livello dell'acqua nel lago di Garda, mai così basso in inverno da più di 30 anni, ha fatto riaffiorare l'istmo che congiunge la terraferma con la piccola Isola di San Biagio, chiamata anche Isola dei Conigli, a Manerba sul Garda, in provincia di Brescia. Il suggestivo spettacolo che regala ai molti turisti l'esperienza di camminare come su una passerella in mezzo al lago, è però il segno evidente di un'allarmante anomalia. Non era mai successo negli ultimi decenni che in inverno si registrasse un livello dell'acqua così basso, di oltre 50-60 centimetri inferiore alla media stagionale. Le immagini dal drone mostrano dall'alto il lembo di terra che consente di arrivare ...

