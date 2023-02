Siccità e previsioni meteo, Giuliacci: «Piogge in arrivo, ma non bastano. E col caldo la situazione peggiorerà» (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Nei prossimi giorni e nelle prime settimane di marzo sono previste Piogge un po' in tutta Italia, ma purtroppo saranno troppo poche per poterci salvare dalla Siccità». Le... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) «Nei prossimi giorni e nelle prime settimane di marzo sono previsteun po' in tutta Italia, ma purtroppo saranno troppo poche per poterci salvare dalla». Le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Siccità e previsioni meteo, Giuliacci: «Piogge in arrivo, ma non bastano. E col caldo la situazione peggiorerà» - VelvetMagIta : Meteo: torna il maltempo, ma la siccità è sempre più grave #VelvetMag #Velvet - el_Racunas : Nel #nord #Italia continua la #Siccità, un'altra di quelle situazioni di #emergenza a cui dovremo abituarci. Ogni… - beauanges : RT @Hydrology_IRPI: Qual'e' lo stato della siccita' in Pianura Padana? Considerando lo stato attuale (alto sx), le previsioni di non pioggi… - sandro_orl : RT @Hydrology_IRPI: Qual'e' lo stato della siccita' in Pianura Padana? Considerando lo stato attuale (alto sx), le previsioni di non pioggi… -