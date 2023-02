Si spaccia per Mattarella e raccomanda il “nipote” al Gemelli (Di giovedì 23 febbraio 2023) , ma in realtà un medico caldeggiava la propria posizione Un medico di 56 anni, urologo, ha organizzato una messa in scena per ottenere un posto all’Ospedale Gemelli di Roma. L’uomo ha pensato di spacciarsi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, allo scopo di caldeggiare il proprio profilo. L’uomo ha effettuato una serie di telefonate per preannunciare un intervento da parte della presidenza della Repubblica, poi ha detto di essere Mattarella in persona, presentando la professionalità del “nipote” dal curriculum eccezionale. Il presunto nipote, a detta del falso Presidente, si trovava negli Stati Uniti, ma desideroso di fare ritorno in Italia. Leggi anche: Attacco hacker a siti italiani dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev Alle telefonate a diversi dirigenti del ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) , ma in realtà un medico caldeggiava la propria posizione Un medico di 56 anni, urologo, ha organizzato una messa in scena per ottenere un posto all’Ospedaledi Roma. L’uomo ha pensato dirsi per il presidente della Repubblica Sergio, allo scopo di caldeggiare il proprio profilo. L’uomo ha effettuato una serie di telefonate per preannunciare un intervento da parte della presidenza della Repubblica, poi ha detto di esserein persona, presentando la professionalità del “” dal curriculum eccezionale. Il presunto, a detta del falso Presidente, si trovava negli Stati Uniti, ma desideroso di fare ritorno in Italia. Leggi anche: Attacco hacker a siti italiani dopo la visita di Giorgia Meloni a Kiev Alle telefonate a diversi dirigenti del ...

