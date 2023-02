Si finge nipote di Mattarella e si auto raccomanda al Policlinico Gemelli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un urologo di 56 anni è accusato di aver utilizzato in modo illecito il nome del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, il dottore avrebbe telefonato ai colleghi del Policlinico Gemelli di Roma per auto raccomandarsi. Il 56enne si è presentato come il presidente della Repubblica e raccomandato ai manager dell’ospedale di prendere in seria considerazione suo nipote, garantendone la professionalità, il corsum honurum fatto di master e studi all’estero, interventi all’avanguardia e pubblicazioni scientifiche. Fin da subito le telefonate hanno destato sospetti, ma i vertici dell’azienda hanno comunque invitato l’interlocutore a inviare un curriculum. Al colloquio, l’urologo, oltre al curriculum, ha consegnato anche una ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un urologo di 56 anni è accusato di aver utilizzato in modo illecito il nome del Presidente della Repubblica, Sergio. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, il dottore avrebbe telefonato ai colleghi deldi Roma perrsi. Il 56enne si è presentato come il presidente della Repubblica eto ai manager dell’ospedale di prendere in seria considerazione suo, garantendone la professionalità, il corsum honurum fatto di master e studi all’estero, interventi all’avanguardia e pubblicazioni scientifiche. Fin da subito le telefonate hanno destato sospetti, ma i vertici dell’azienda hanno comunque invitato l’interlocutore a inviare un curriculum. Al colloquio, l’urologo, oltre al curriculum, ha consegnato anche una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Telefonava ai vertici dell'ospedale fingendosi il Presidente Mattarella che 'raccomandava suo nipote' per un posto… - leftsnoopy : RT @fanpage: Telefonava ai vertici dell'ospedale fingendosi il Presidente Mattarella che 'raccomandava suo nipote' per un posto da urologo.… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Telefonava ai vertici dell'ospedale fingendosi il Presidente Mattarella che 'raccomandava suo nipote' per un posto da urologo.… - Dome689 : RT @fanpage: Telefonava ai vertici dell'ospedale fingendosi il Presidente Mattarella che 'raccomandava suo nipote' per un posto da urologo.… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Telefonava ai vertici dell'ospedale fingendosi il Presidente Mattarella che 'raccomandava suo nipote' per un posto da urologo.… -