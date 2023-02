Si chiamano Maria | Tatiana | Ruslana | Aurelia e Elena Sono 5 donne | ucraine o moldave | giovani o anziane | i cui volti portano i segni di questi primi 365 giorni di guerra Le loro testimonianze sono racconti di paura | coraggio | tenacia e speranza

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un anno. Dodici mesi. 365. È il tempo trascorso da quel 24 febbraio 2022: e cioè dall’inizio dellain Ucraina. Trascorso per noi, che la abbiamo guardata accadere nello schermo della tv e nelle foto sui giornali. Trascorso per gli 8 milioni di persone fuggite dall’Ucraina. E per i 6 milioni attualmente sfollati all’interno del Paese. Per i 17,6 milioni di persone, tra cui più di 3 milioni di bambini, che, secondo le agenzie delle Nazioni Unite, hanno bisogno di assistenza umanitaria. In Ucraina, un anno dopo lo scoppio della, le emergenzetante, ed estreme. Ucraina, un anno dopo: idella...