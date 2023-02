Shock in Francia, prof accoltellata a morte da un 16enne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Shock in Francia, dove l'insegnante di una scuola privata di Saint - Jean - de - Luz, nel sud - ovest del Paese, e' stata accoltellata a morte da un suo studente di 16 anni subito fermato dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023)in, dove l'insegnante di una scuola privata di Saint - Jean - de - Luz, nel sud - ovest del Paese, e' statada un suo studente di 16 anni subito fermato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Shock in Francia, prof accoltellata a morte da un 16enne - Video - Il nuovo Trentino - Trentin0 : Shock in Francia, prof accoltellata a morte da un 16enne. Videoservizio. - juornoit : #Juorno Shock in #Francia prof accoltellata a #morte da un 16enne - paolochiariello : #Juorno Shock in #Francia prof accoltellata a #morte da un 16enne - Piergiulio58 : Francia sotto shock, uno studente pugnala a morte la sua professoressa di spagnolo di 52 anni: 'Ho sentito delle vo… -