Shelley Duvall | Ecco perché sono scomparsa per 20 anni da Hollywood

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 febbraio 2023)è tornata a recitare in un nuovo film horror ed è pronta a raccontare ildel suo addio al mondo di, arrivato nel 2002 dopo una serie di grandi successi., indimenticabile al fianco di Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick, ha parlato in una recente intervista delsi è allontanata dae della scelta di tornare davanti la macchina da presa in The Forest Hills, un nuovo film horror. Negli ultimi 20la star del cinema ha vissuto "in una piccola città nel Texas". Dopo aver recitato in più di 20 film diventando un'icona tra gli'70 e '80, e aver prodotto diversi programmi tv, l'attrice scelse nel 2002 di allontanarsi dal mondo di ...