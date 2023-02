Shazam! Furia degli Dei: si prevede una delle peggiori aperture di sempre nella storia della DC (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sembrano essere molto positive le previsioni di apertura al box-office di Shazam 2: secondo alcune indiscrezioni potrebbe incassare anche meno di Black Adam. L'attesa dei fan della DC è ovviamente rivolta al nuovo corso del DC Universe, che inizierà a tutti gli effetti nel 2025 con Superman: Legacy, ma ci sono quattro film dell'era attuale che devono ancora uscire nelle sale. Tra questi vi è Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy. Le previsioni di incasso durante il weekend di apertura non sono per niente positive. Secondo le stime di Box Office Pro, infatti, il sequel di Shazam! potrebbe incassare tra i 43 e 52 milioni di dollari nei primi tre giorni di uscita nelle sale. Numeri addirittura … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non sembrano essere molto positive le previsioni di apertura al box-office di Shazam 2: secondo alcune indiscrezioni potrebbe incassare anche meno di Black Adam. L'attesa dei fanDC è ovviamente rivolta al nuovo corso del DC Universe, che inizierà a tutti gli effetti nel 2025 con Superman: Legacy, ma ci sono quattro film dell'era attuale che devono ancora uscire nelle sale. Tra questi vi èDei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy. Le previsioni di incasso durante il weekend di apertura non sono per niente positive. Secondo le stime di Box Office Pro, infatti, il sequel dipotrebbe incassare tra i 43 e 52 milioni di dollari nei primi tre giorni di uscita nelle sale. Numeri addirittura …

