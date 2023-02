Shang-Chi | alcuni concept art rivelano una scena post-credits completamente diversa

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel volume Marvel's-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Art of the Movie sono contenutiart che hanno svelato un'ambientazione bendella primadel film. In attesa di conoscere nuovi dettagli sul futuro di-Chi all'interno del Marvel Cinematic Universe sono emersi in reteart che svelano un'ambientazione alternativa della primadel film, uscito nel 2021. Anzichè trovarsi in una libreria, Wong incontra-Chi e Katy all'interno di quelle che sembrano essere delle stanze astrali per discutere dello strano segnale emanato dai dieci anelli in suo possesso. Eternals ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoviesAsbury : Un insider ha dichiarato che i #MarvelStudios avrebbero inserito #Eternals2 e #ShangChi2 nel calendario di produzio… - santosdedallas : @peterjordan100 shang chi é da fase 3? - rafzb7 : @NacaoMarvelLN @TheComixKid Finalmente shang Chi 2 - destinyhopeboyd : @GeekZoneGZ Amo shang chi la amooo - _elitpwk_ : SHANG CHI 2? MW LO DIYE COSÌ MA SUETE MATTI -

Pare sia questione di giorni prima che la Marvel annunci i sequel di Eternals e. E già si parla anche di Doctor Strange ...In questo compito, oltre che da Ponsoldt, sarà affiancata anche dal regista die del prossimo film degli Avengers Daniel Destin Cretton , anche lui al timone di più episodi. Andrew Guest ...

Eternals 2 e Shang-Chi 2 aggiunti al calendario di produzione ... Movieplayer

Marvel, finalmente grossissime novità per Shang-Chi 2 ed Eternals 2: stanno arrivando Everyeye Cinema

Marvel Studios, in arrivo i sequel di Eternals e Shang-Chi Cinematographe.it

Shang-Chi: alcuni concept art rivelano una scena post-credits ... Movieplayer

Shang-Chi 2: Ironheart potrebbe essere la trama su cui si baserà il prossimo film Fortementein.com

Nel volume Marvel's Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Art of the Movie sono contenuti alcuni concept art che hanno svelato un'ambientazione ben diversa della prima scena post-credits del ...Deadline is reporting that Marvel Studios have tapped Stella Meghie (The Photograph) to join Shang-Chi and the Ten Rings’ Daniel Destin Cretton on the directing team for the upcoming Wonder Man ...