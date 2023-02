Sguardo e dintorni: come prendersene cura con le nuove formule anti-rughe, borse e occhiaie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi ha detto che la ritenzione idrica riguarda solo le gambe? E solo le donne? A risentirne, senza distinzione di genere alcuna, è anche il viso, in particolare la zona del contorno occhi. Le borse e le palpebre gonfie sono, infatti, causate dall’unione fra un ristagno di liquidi e una crescita eccessiva del tessuto adiposo. Possono essere particolarmente segnate dall’età. Ma se si tingono di blu o viola, allora significa che c’è anche un problema di microcircolazione. A far apparire lo Sguardo stanco, però, non sono solo le ore piccole e le notti di bagordi. Il contorno occhi coinvolge più di 22 muscoli e normalmente è soggetto a quasi 10.000 battiti di ciglia al giorno. Questi aumentano quando la vista è stressata dalla luce blu di tablet, smartphone e dispositivi elettronici. Ma anche dal binge watching, ovvero le abbuffate di serie tv. Secondo una ... Leggi su amica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi ha detto che la ritenzione idrica riguarda solo le gambe? E solo le donne? A risentirne, senza distinzione di genere alcuna, è anche il viso, in particolare la zona del contorno occhi. Lee le palpebre gonfie sono, infatti, causate dall’unione fra un ristagno di liquidi e una crescita eccessiva del tessuto adiposo. Possono essere particolarmente segnate dall’età. Ma se si tingono di blu o viola, allora significa che c’è anche un problema di microcircolazione. A far apparire lostanco, però, non sono solo le ore piccole e le notti di bagordi. Il contorno occhi coinvolge più di 22 muscoli e normalmente è soggetto a quasi 10.000 battiti di ciglia al giorno. Questi aumentano quando la vista è stressata dalla luce blu di tablet, smartphone e dispositivi elettronici. Ma anche dal binge watching, ovvero le abbuffate di serie tv. Secondo una ...

